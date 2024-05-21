Березовский: «Постепенно Лещук прибавлял во всем — сейчас это полноценный вратарь»

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский сравнил потенциал голкиперов бело-голубых Антона Шунина и Игоря Лещука.

«Помню первые моменты Шунина в основе «Динамо», и как к нам пришел 16-летний Лещук – тоже. Сейчас Игорь играет уверенно – но и Антон опытен, в нужные моменты спасал. У него отличный характер – трудолюбив, никогда не сдается. Антропометрия – вообще нет слов, у Шунина самые идеальные параметры. Ну и вся карьера в «Динамо» – это почетно.

С юных лет Игорь выделялся прежде всего игрой в ближнем бою. Выход один на один, удары с близких расстояний – такие микродуэли всегда были его козырем. Постепенно он прибавлял во всем – сейчас это полноценный вратарь», – цитирует Sport24 Березовского.