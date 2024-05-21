Агент защитника ЦСКА Лукина: «Клуб пока не предлагал продлить контракт»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 20-летнего игрока.

«У Лукина еще один год контракта с ЦСКА. И клуб на сегодняшний день с предложением по продлению соглашения не выходил ни на меня, ни, как мне известно, на защитника. Матвей пытается пробиться в основной состав, играет в футбол. Уверен, что мы найдем взаимопонимание с ЦСКА по новому соглашению и Матвей продолжит играть в команде», — сказал Бердышев «СЭ».

Лукин в нынешнем сезоне провел 11 матчей в РПЛ и Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.