Чанов считает возможным переход экс-защитника «Спартака» Джикии в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре не исключил переход защитника московского «Спартака» Георгия Джикии в армейский клуб.

«Возможно, что Джикия окажется в ЦСКА. В этом году уже бывшие армейцы, которые теперь играют за «Спартак», доказали, что такое может быть. Вот это то же самое, поэтому и говорю, что возможно. Есть тренеры, у которых есть видение футбола. Может, им Джикия нужен? А может, и не нужен. Но исключать ничего нельзя.

Для меня приход Джикии в ЦСКА не стал бы шоком. Для меня шок — когда уходят армейцы. Но такие переходы — это нормально. Не знаю, приняли бы Джикию или нет, но это нормально. Это профессионалы, которые играют там, где в них заинтересованы. Так во всем мире делается. Да и помните слова: никогда не говори «никогда», — приводит слова Чанова Legalbet.

18 мая «Спартак» объявил о том, что Джикия покинет красно-белых по окончании сезона-2023/24.