Шалимов: «Бальбуэна спас «Динамо» во втором тайме с «Крыльями»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» (4:1).

«Во втором тайме спас Бальбуэна, который проявил лидерские качества — во многом решающем матче сделал дубль. Третий гол бело-голубых — ошибка Ломаева. Парень он фактурный, в раме играет хорошо, реакция хорошая, но выходы из ворот, в том числе выходы за пределы штрафной, ведут к ошибкам. Третий гол, когда пошел навес с углового, — ошибка Ивана: вышел на перехват мяча, не дотянулся — 1:3, а играть еще оставалось минут двадцать. И получилось, что эта ошибка закрыла игру», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» набрали 40 очков и занимают девятую позицию.