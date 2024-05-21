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Шалимов: «Бальбуэна спас «Динамо» во втором тайме с «Крыльями»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» (4:1).

«Во втором тайме спас Бальбуэна, который проявил лидерские качества — во многом решающем матче сделал дубль. Третий гол бело-голубых — ошибка Ломаева. Парень он фактурный, в раме играет хорошо, реакция хорошая, но выходы из ворот, в том числе выходы за пределы штрафной, ведут к ошибкам. Третий гол, когда пошел навес с углового, — ошибка Ивана: вышел на перехват мяча, не дотянулся — 1:3, а играть еще оставалось минут двадцать. И получилось, что эта ошибка закрыла игру», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» набрали 40 очков и занимают девятую позицию.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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