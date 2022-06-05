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Сергей Юран: «У Мирзова завышена самооценка»

Юран рассказал о своих взаимоотношениях с полузащитником Мирзовым
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о своих взаимоотношениях с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

— Про ваши взаимоотношения с Резиуаном Мирзовым писали довольно много. У вас действительно возникали с ним конфликты? Как было на самом деле?

— Мои требования просты: коллектив — это единое целое. Если кто-то чем-то недоволен, то с этим футболистом нам не по пути. В каждой тренировке, каждом матче игрок должен выкладываться по максимуму. Все просто! Никто не должен филонить, все 11 человек должны биться за результат. Личное и профессиональное я в своей работе не смешиваю. Если игрок помощник мне и команде — вопросов к нему не возникает. К сожалению, с Мирзовым было немного по-другому.

— Он считал, что к нему ваши требования не относятся?

— Как вам сказать. Считаю, у него немного завышена самооценка. Хотя он довольно-таки талантливый игрок. Но какая-то тенденция в отношениях с тренерами у него прослеживается. Как правило, у нас одни и те же требования, которые должны выполняться. А он почему-то считает по-иному, с чем-то не соглашаясь в тренировках.

— А как проявлял себя в матчах?

— К сожалению, против команд, которые выше нас классом, где требовалось много работать без мяча, он нередко выпадал.

— Это правда, что Резиуан не полетел в Хабаровск, придумав себе травму?

— Нет. У него действительно была температура. После прилета мы поговорили. И он меня заверил, что готов выйти в ответном матче. Считаю, Мирзов сыграл в нем достойно, бился за коллектив, за команду, за клуб. Это хорошо.

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Резиуан Мирзов
Сергей Юран
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Рубин – Уфа
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