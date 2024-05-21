Байрамян: «Не помню, когда была такая интрига в РПЛ — кайф!»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что получает огромное удовольствие от интриги в нынешнем сезоне РПЛ.

«Кто станет чемпионом России? Я не знаю, три команды борются до последнего тура. Не помню, когда такая интрига была, все с большим интересом будут следить за этим. Это здорово, это кайф! Посмотрим, что будет», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

После 29 туров лидером чемпионата является «Динамо» с 56 очками. На второй строчке располагается «Зенит», у которого 54 балла. Третье место занимает «Краснодар» (53 очка).

Заключительный тур РПЛ сезона-2023/24 пройдет в субботу, 25 мая.