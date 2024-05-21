Клубы РПЛ не обратились в ЭСК по итогам 29-го тура

В ЭСК РФС не поступало обращений от клубов на решения арбитров в 29 туре РПЛ. Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53).