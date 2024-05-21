Билялетдинов: «Локомотив» мог бы бороться за чемпионство, если бы не провальный отрезок после паузы»
Бывший игрок и тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что красно-зеленые могли бы побороться за чемпионство в этом сезоне.
«Если избрать сугубо математический подход, то, конечно, можно сказать, что «Локомотив» мог бы бороться за чемпионство, если бы не провальный отрезок сезона сразу после зимней паузы. Но это лишь сухая математика, в спорте все-таки на ней одной не уедешь. Да и сослагательное наклонение к футболу тоже не особо применимо. Но порассуждать в таком ключе, конечно, можно.
Без сбоев очень мало у кого получается пройти весь сезон. В этом году только, наверное, «Байер» без ошибок выступает. Каждый тренер всегда думает, как продлить хорошую серию и укоротить неудачную. Вполне вероятно, что вообще успешный период у «Локомотива» начался именно после ряда неудачных матчей на старте весенней части чемпионата. Видно, что в команде что-то изменили, поменяли местами, перетряхнули, и сейчас команда очень неплохо идет», — цитирует Legalbet Билялетдинова.
Перед заключительным туром «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков. У лидирующего «Динамо» — 56 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|2 : 6
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4