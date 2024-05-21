Агент защитника ЦСКА Лукина заявил, что игрок не ведет переговоры со «Спартаком»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Спартака» к 20-летнему футболисту. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Мне ничего не известно о «Спартаке» и его интересе к Лукину. Мы ждем предложение от ЦСКА, с другими клубами не ведем переговоров», — сказал Бердышев «СЭ».

Лукин в нынешнем сезоне провел 11 матчей в Кубке России и РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.