«Локомотив» начал переговоры с Миранчуком по новому контракту

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» начал переговоры с полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел за железнодорожников 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач. Его контракт с клубом истекает в конце сезона.