Гранат: «Дуглас Сантос — один из тех, кто тащит «Зенит»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает Дугласа Сантоса из «Зенита» лучшим защитником сезона в РПЛ. Также на награду претендуют Срджан Бабич («Спартак») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

«Однозначно отдал бы предпочтение Дугласу Сантосу, человек играет долгое время на очень высоком уровне, с поднятой планки не опускается, плюс он один из лидеров «Зенита». Можно ли сказать, что Дуглас тащит петербуржцев в этом сезоне? Он один из тех, кто тащит «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Гранат.

30-летний Сантос в этом сезоне сыграл 36 матчей за «Зенит», забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.