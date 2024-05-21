Хавбек «Динамо» Гагнидзе: «Не помню, чтобы «Зенит» был слабым. Просто в последних играх потерял очки»
Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.
«Мы можем стать чемпионами. Остался один шаг для этого. Стал ли «Зенит» слабее в этом сезоне? Я не помню, чтобы «Зенит» был когда-либо слабой командой. Просто в последних играх «Зенит» неожиданно потерял очки», — цитирует игрока Metaratings.ru.
«Динамо» (56 очков) опережает «Зенит» (54) на 2 очка перед последним туром РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
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28 тур
29 тур
30 тур
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4
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