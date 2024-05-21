Хавбек «Динамо» Гагнидзе: «Не помню, чтобы «Зенит» был слабым. Просто в последних играх потерял очки»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«Мы можем стать чемпионами. Остался один шаг для этого. Стал ли «Зенит» слабее в этом сезоне? Я не помню, чтобы «Зенит» был когда-либо слабой командой. Просто в последних играх «Зенит» неожиданно потерял очки», — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Динамо» (56 очков) опережает «Зенит» (54) на 2 очка перед последним туром РПЛ.