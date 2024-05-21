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Сухина: «Надеюсь, что в последнем туре мы будем говорить о чемпионе, неудачниках, а не о судействе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Арбитр ФИФА Станислав Сухина рассчитывает, что в 30-м туре чемпионата России не будут говорить о судействе.

«Вообще-то ошибки арбитров — это часть футбола. Что мы можем сделать? Понятно, что будет обидно, если в последнем туре будем обсуждать судейские ошибки, а не саму игру. Думаю, что в этом заинтересованы вообще все: команды, судьи, руководители. Чтобы все прошло хорошо. У нас достаточно арбитров, которые проведут матчи без скандала. Надеюсь, что в последнем туре мы будем говорить о чемпионе, неудачниках, а не о судействе.

К сожалению или к радости, у судьи нет ни принадлежности к городу, ни тем более к клубу. У нас в стране есть группа квалифицированных арбитров. Кто-то из них обслужит любой матч в 30-м туре и все будет нормально. Верю ли, что последний тур пройдет честно? Даже не сомневаюсь в этом. Надо переживать за команды и игру», — цитирует «РБ Спорт» Сухину.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-suhina-nadeyus-v-poslednem-ture-my-budem-govorit-o-chempionstve-a-ne-o-sudejstve/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Станислав Сухина
1
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Локомотив – Факел
 2 : 0
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Сочи – Краснодар
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Урал – Оренбург
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Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
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20.05 20:00
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