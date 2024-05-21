КДК накажет Илича за пропуск послематчевой пресс-конференции

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке комитета по итогам матча 29-го тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА (2:6).

«По матчу «Пари НН» — ЦСКА комитет рассмотрит факт того, что главный тренер хозяев Саша Илич не принял участие в обязательном флеш-интервью после матча, а также в послематчевой пресс-конференции. Эти два вопроса по Иличу включены в повестку», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Пари НН» после 29-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.