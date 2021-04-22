Хачатурянц: «Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных. Я не такой»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о работе арбитров в полуфинальных матчах Бетсити Кубка России и монологе дисквалифицированного судьи Михаила Вилкова.

— Поступали ли в судейский комитет письма от «Ахмата» и ЦСКА с просьбой рассмотреть работу арбитров Москалева и Карасева?

— Пока нет, ничего не поступало.

— Читали ли вы монолог Михаила Вилкова? Арбитр, в частности, заявил следующее: «Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле». Кроме того, судья заметил, что сейчас в прессе развернута «травля» в отношении него и коллег.

— Знаете, это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь.

— Встреча с Вилковым состоится?

— Да. После 26 апреля.

— Но она вряд ли что-то изменит?

— Ничего не изменится. Точно ничего.

— Значит, вас заявление Вилкова не растрогало?

— Абсолютно нет.

Михаил Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

(Виталий Айрапетов)