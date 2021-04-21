Арбитр Михаил Вилков, дисквалифицированный после матча «Локомотив» — «Ростов» пожизненно, прокомментировал решение судейского комитета РФС.

В понедельник, 19 апреля, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил следующее: «Было принято решение отстранить Михаила Вилкова от судейства в связи с утратой доверия. Матч «Локомотива» и «Ростова» стал главной причиной такого решения — последней каплей. С самим Вилковым я не общался, но ему об этом решении сообщили».

— Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идет игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля!

Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей. Разве это нормально? Судья — это всего лишь один из участников матча, который может ошибаться так же, как игроки, тренеры или президенты клубов. У всех судей есть семьи, которые читают этот бред и чушь. Люди, которые хайпуют на этой теме и зарабатывают лайки в комментариях, очнитесь! Если даже судьи не будут ошибаться, вы все равно будете писать только про них.

Вы же ведь не говорите о том, что вратарь «Ростова», который привез первый гол, виноват в поражении от «Локомотива»? Вы ведь не считаете, сколько команда сделала обрезов за первый тайм? Всем интересно «поджарить» Вилкова. Уверен, что в следующей игре Серега Песьяков все потащит и отстоит на ноль.

Буду очень рад, если мое отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня. Давайте запишем дату матча «Локомотив» — «Ростов» как дату выздоровления судейства. Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле. Все моменты объясню позже — после того, как встречусь с Ашотом Рафаиловичем.

За последние дни поступило много звонков от журналистов, я обязательно расскажу о своей карьере, судействе и нашем разговоре с Ашотом Рафаиловичем. Предупреждаю, сенсационных новостей не ждите — их попросту нет. Хочется рассказать о профессии арбитра". (Виталий Айрапетов)

«Локомотив» — «Ростов»: Вилков ошибся, не удалив Хасимото в начале матча