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Судейство

Хачатурянц объяснил пожизненное отстранение Вилкова от судейства

15:30
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил «СЭ», что судья Михаил Вилков будет отстранен от работы.

Как ранее сообщал «СЭ», игра 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1), возможно, станет последней в многолетней карьере судьи.

«Было принято решение отстранить Михаила Вилкова от судейства в связи с утратой доверия. Матч «Локомотива» и «Ростова» стал главной причиной такого решения — последней каплей. С самим Вилковым я не общался, но ему об этом решении сообщили.

Есть ли у нас ресурсы, чтобы восполнить потерю одного из ведущих арбитров? В скором времени пять наших арбитров должны получить лицензию ВАР, которая позволит им обслуживать игры РПЛ. Проблем тут не будет», сказал Хачатурянц.

В прошлом году после игры 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Вилков выводился из списка рефери премьер-лиги до 31 декабря 2020-го. 41-летний арбитр имеет региональную категорию. Являлся арбитром ФИФА до 2019 года. Известен спорными судейскими решениями в матчах чемпионата России.

(Максим Алланазаров)

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