Дзюба: «Все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в сторис в Instagram поделился эмоциями от того, что Суперлига приостановлена.

«Я думаю, все мы рады, что Суперлига накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся», — сказал Дзюба.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Милан» и «Интер».