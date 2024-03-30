Орлов — Ахметову: «Если перешел в «Зенит», должен играть по-другому!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» скептически отозвался об игре полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

— Да многие сегодня не убедили. Ахметов. Его пригласили в «Зенит». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол. А в концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент! Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса, — сказал «СЭ» Орлов.

Зимой 2024 года Ахметов подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. В текущем сезоне он сыграл за сине-бело-голубых 2 матча.