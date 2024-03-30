Агент заявил, что новых контактов с российскими клубами по Гравийону не было

Футбольный агент Мохамед Амаар заявил, что новых контактов с российскими клубами по защитнику «Адана Демирспор» Эндрю Гравийону не было.

«Ни «Спартак», ни «Динамо» не выходили на связь, контактов с российскими клубами сейчас нет», — цитирует Амаара «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гравийон провел за «Адана Демирспор» 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,1 миллиона евро.