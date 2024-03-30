Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта, 18:00

«Адамов — первоклассник, как можно выносить мяч по центру?! Ахметов вышел играть в мини-футбол». Орлов пожурил «Зенит»

Геннадий Орлов высказался о ничьей «Зенита» и «Крыльев Советов»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Зенита» Денис Адамов
Денис Адамов.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1).
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит

— Не могу сказать, что «Зенит» наиграл на победу в Самаре. Это не чемпионский футбол! Команда не набрала пока той игровой формы, которую мы видели в ее лучших матчах. Возникают вопросы к бразильцам. Небывалый брак в передачах, особенно в завершающей стадии атаки. Много потерь. Неслучайно того же Клаудиньо заменили на 63-й минуте. Все сыграли ниже своих возможностей. Пожалуй, могу выделить только Педро. Здорово работал с мячом, опасно пробивал — Ломаев выручил. Но остальные пока не вышли на нужный уровень. А пора бы.

Не знаю, что происходит в раздевалке. Какой сейчас микроклимат в коллективе. Видимо, тренерам надо обратить внимание на этот аспект. Ведь гости вышли на поле как академики!

&laquo;Зенит&raquo; сыграл вничью с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (1:1). «Зенит» — за интригу в РПЛ. «Крылья» остудили команду Семака

Ну а вратарь... Первоклассник в футболе! Вы видели его лицо? Сравните с Венделом. Ясно, что бразилец пока не набрал кондиции, не показывает максимума. Но полузащитник тем не менее играет с улыбкой. Повторю свой вопрос: вы видели выражение лица голкипера сине-бело-голубых? Он что — на похороны вышел? Будь в игре! Это говорит о состоянии раздевалки.

А ведь «Зенит» мог тут же пропустить и второй гол. Как небрежно сыграл Дуглас Сантос, которого обокрал Салтыков! Нельзя начинать матчи такими расслабленными! Может, они думают: все равно дожмем?

Вратарская позиция, конечно, вызывает вопросы. Считаю, в недавнем контрольном матче с «Црвеной Звездой» хорошо провел первый тайм Миша Кержаков. Так почему же его не выпустить на игру с «Крыльями»? Считаю, в матчах чемпионата, которые проходят после паузы, надо доверять более опытным вратарям.

В итоге поставили Адамова... Куда он выбивал в эпизоде с пропущенным голом? Почему по центру?! Ну можно отдать направо, налево. Как можно так рисковать и выбивать по центру?! Недопустимый ляп. Это же как отче наш! А вспомните 91-ю минуту. Голкиперу отдают пас назад, никто его не прессингует, но у Дениса мяч сворачивается с подъема и летит в аут. На стадионе же хохот... Но вообще-то он играет за «Зенит»! Как такое возможно? Пока это не уровень. Неужели Адамов не понимает, какие амбиции у команды, ворота которой он защищает?

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов
Ильзат Ахметов.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Да многие сегодня не убедили. Ахметов. Его пригласили в «Зенит». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол. В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент! Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса.

Артур забил породистый гол, он все время подавал угловые. Но! Его же выпускают справа, на фланг. Я не увидел ни одного его прохода. Ни одного! Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу? Перед тобой один защитник. Почему же ты не пробуешь? Для меня это пока загадка. Игорь Корнеев считает, что идеальная позиция для Артура — «десятка»? Хорошо. Но если тебя выпускают справа, сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! А так — он смещается в центр, отдает ближнему. Если тренеры не дают ему такого задания, это странно.

Алексей Ионов (&laquo;Урал&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — новый лидер РПЛ! Питер без нервов разбил «Урал»

Мостовой? У Андрея по-прежнему возникают проблемы при принятии решения. Было два момента, особенно когда он пробивал левой ногой. Получилось наотмашь... Почему бы не постараться закрутить мяч? А он приложился со всей силы... Нет у него пока золотой середины. Техника подводит. Но главное — не тот замысел. Да, у Мостового хорошая скорость, он неплохо открывается. Но где голы?

Кассьерра сегодня был не так заметен. Однако тут вопросы не только к нему, но и к полузащите. Бразильцы близко к нему не подходили, не разыгрывали с ним мяч.

Нужно отдать должное «Крыльям». Самарцы потеряли нескольких ведущих футболистов. Но смотрелись очень достойно. Выбегали в контратаки, пытались ужалить. Видна рука Осинькина. «Крылья» можно поздравить. Сыграть с «Зенитом» вничью при своих болельщиках — хороший результат.

Сделал ли «Зенит» подарок «Краснодару»? Сложно сказать. «Быкам» еще нужно обыграть «Локомотив». Не знаем, в какой форме сейчас южане. Вот ростовчане — молодцы. Просто перебегали вчера «Динамо»! Проблемы бело-голубых в обороне никуда не делись. Защитники проигрывали почти все единоборства форвардам. Голенков постоянно побеждал в этих дуэлях.

Команда Карпина заслуживает самых лестных слов. Обойма короткая. Но дончанам и такого количества игроков хватает для побед.

Денис Адамов
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
28
42
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Колосков: «О чемпионстве «Динамо» речи быть не может»
«Рубин» — «Ахмат»: хозяева ведут 2:0 после первого тайма
Сенников: «Краснодар» устроит либо первое место, либо никакое»
Поражение от «Локомотива» поставит крест на чемпионских амбициях «Краснодара»! Воспользуйся фрибетом 3000 рублей в Winline и поддержи своего фаворита
Бояринцев: «Сейчас «Спартаку» некем заменить Промеса, отсюда и такая блеклая игра в атаке»
«Рубин» — «Ахмат»: Даку забил гол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — за интригу в РПЛ. «Крылья» остудили команду Семака

Новый провал ЦСКА: отдали победу с 2:0 и обновили свой же антирекорд по упущенным очкам
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости