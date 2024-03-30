«Адамов — первоклассник, как можно выносить мяч по центру?! Ахметов вышел играть в мини-футбол». Орлов пожурил «Зенит»
— Не могу сказать, что «Зенит» наиграл на победу в Самаре. Это не чемпионский футбол! Команда не набрала пока той игровой формы, которую мы видели в ее лучших матчах. Возникают вопросы к бразильцам. Небывалый брак в передачах, особенно в завершающей стадии атаки. Много потерь. Неслучайно того же Клаудиньо заменили на 63-й минуте. Все сыграли ниже своих возможностей. Пожалуй, могу выделить только Педро. Здорово работал с мячом, опасно пробивал — Ломаев выручил. Но остальные пока не вышли на нужный уровень. А пора бы.
Не знаю, что происходит в раздевалке. Какой сейчас микроклимат в коллективе. Видимо, тренерам надо обратить внимание на этот аспект. Ведь гости вышли на поле как академики!
Ну а вратарь... Первоклассник в футболе! Вы видели его лицо? Сравните с Венделом. Ясно, что бразилец пока не набрал кондиции, не показывает максимума. Но полузащитник тем не менее играет с улыбкой. Повторю свой вопрос: вы видели выражение лица голкипера сине-бело-голубых? Он что — на похороны вышел? Будь в игре! Это говорит о состоянии раздевалки.
А ведь «Зенит» мог тут же пропустить и второй гол. Как небрежно сыграл Дуглас Сантос, которого обокрал Салтыков! Нельзя начинать матчи такими расслабленными! Может, они думают: все равно дожмем?
Вратарская позиция, конечно, вызывает вопросы. Считаю, в недавнем контрольном матче с «Црвеной Звездой» хорошо провел первый тайм Миша Кержаков. Так почему же его не выпустить на игру с «Крыльями»? Считаю, в матчах чемпионата, которые проходят после паузы, надо доверять более опытным вратарям.
В итоге поставили Адамова... Куда он выбивал в эпизоде с пропущенным голом? Почему по центру?! Ну можно отдать направо, налево. Как можно так рисковать и выбивать по центру?! Недопустимый ляп. Это же как отче наш! А вспомните 91-ю минуту. Голкиперу отдают пас назад, никто его не прессингует, но у Дениса мяч сворачивается с подъема и летит в аут. На стадионе же хохот... Но вообще-то он играет за «Зенит»! Как такое возможно? Пока это не уровень. Неужели Адамов не понимает, какие амбиции у команды, ворота которой он защищает?
Да многие сегодня не убедили. Ахметов. Его пригласили в «Зенит». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол. В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент! Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса.
Артур забил породистый гол, он все время подавал угловые. Но! Его же выпускают справа, на фланг. Я не увидел ни одного его прохода. Ни одного! Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу? Перед тобой один защитник. Почему же ты не пробуешь? Для меня это пока загадка. Игорь Корнеев считает, что идеальная позиция для Артура — «десятка»? Хорошо. Но если тебя выпускают справа, сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! А так — он смещается в центр, отдает ближнему. Если тренеры не дают ему такого задания, это странно.
Мостовой? У Андрея по-прежнему возникают проблемы при принятии решения. Было два момента, особенно когда он пробивал левой ногой. Получилось наотмашь... Почему бы не постараться закрутить мяч? А он приложился со всей силы... Нет у него пока золотой середины. Техника подводит. Но главное — не тот замысел. Да, у Мостового хорошая скорость, он неплохо открывается. Но где голы?
Кассьерра сегодня был не так заметен. Однако тут вопросы не только к нему, но и к полузащите. Бразильцы близко к нему не подходили, не разыгрывали с ним мяч.
Нужно отдать должное «Крыльям». Самарцы потеряли нескольких ведущих футболистов. Но смотрелись очень достойно. Выбегали в контратаки, пытались ужалить. Видна рука Осинькина. «Крылья» можно поздравить. Сыграть с «Зенитом» вничью при своих болельщиках — хороший результат.
Сделал ли «Зенит» подарок «Краснодару»? Сложно сказать. «Быкам» еще нужно обыграть «Локомотив». Не знаем, в какой форме сейчас южане. Вот ростовчане — молодцы. Просто перебегали вчера «Динамо»! Проблемы бело-голубых в обороне никуда не делись. Защитники проигрывали почти все единоборства форвардам. Голенков постоянно побеждал в этих дуэлях.
Команда Карпина заслуживает самых лестных слов. Обойма короткая. Но дончанам и такого количества игроков хватает для побед.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5