Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1).

— Не могу сказать, что «Зенит» наиграл на победу в Самаре. Это не чемпионский футбол! Команда не набрала пока той игровой формы, которую мы видели в ее лучших матчах. Возникают вопросы к бразильцам. Небывалый брак в передачах, особенно в завершающей стадии атаки. Много потерь. Неслучайно того же Клаудиньо заменили на 63-й минуте. Все сыграли ниже своих возможностей. Пожалуй, могу выделить только Педро. Здорово работал с мячом, опасно пробивал — Ломаев выручил. Но остальные пока не вышли на нужный уровень. А пора бы.

Не знаю, что происходит в раздевалке. Какой сейчас микроклимат в коллективе. Видимо, тренерам надо обратить внимание на этот аспект. Ведь гости вышли на поле как академики!

Ну а вратарь... Первоклассник в футболе! Вы видели его лицо? Сравните с Венделом. Ясно, что бразилец пока не набрал кондиции, не показывает максимума. Но полузащитник тем не менее играет с улыбкой. Повторю свой вопрос: вы видели выражение лица голкипера сине-бело-голубых? Он что — на похороны вышел? Будь в игре! Это говорит о состоянии раздевалки.

А ведь «Зенит» мог тут же пропустить и второй гол. Как небрежно сыграл Дуглас Сантос, которого обокрал Салтыков! Нельзя начинать матчи такими расслабленными! Может, они думают: все равно дожмем?

Вратарская позиция, конечно, вызывает вопросы. Считаю, в недавнем контрольном матче с «Црвеной Звездой» хорошо провел первый тайм Миша Кержаков. Так почему же его не выпустить на игру с «Крыльями»? Считаю, в матчах чемпионата, которые проходят после паузы, надо доверять более опытным вратарям.

В итоге поставили Адамова... Куда он выбивал в эпизоде с пропущенным голом? Почему по центру?! Ну можно отдать направо, налево. Как можно так рисковать и выбивать по центру?! Недопустимый ляп. Это же как отче наш! А вспомните 91-ю минуту. Голкиперу отдают пас назад, никто его не прессингует, но у Дениса мяч сворачивается с подъема и летит в аут. На стадионе же хохот... Но вообще-то он играет за «Зенит»! Как такое возможно? Пока это не уровень. Неужели Адамов не понимает, какие амбиции у команды, ворота которой он защищает?

Ильзат Ахметов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Да многие сегодня не убедили. Ахметов. Его пригласили в «Зенит». А он отдает передачи только на пять-семь метров, ближнему. Но это вообще-то игра в мини-футбол, а не в большой футбол. В концовке матча никто Ахметову не мешал отдать пас партнеру на линию штрафной — где-то на 18 метров. А он пасует небрежно... Упущенный момент! Если ты перешел в «Зенит», должен играть по-другому! Всем не хватает концентрации внимания при завершении атак. Нет последнего паса.

Артур забил породистый гол, он все время подавал угловые. Но! Его же выпускают справа, на фланг. Я не увидел ни одного его прохода. Ни одного! Его все время тянет в центр или назад. Где его рейды по флангу? Перед тобой один защитник. Почему же ты не пробуешь? Для меня это пока загадка. Игорь Корнеев считает, что идеальная позиция для Артура — «десятка»? Хорошо. Но если тебя выпускают справа, сделай хотя бы несколько попыток обыграть соперника на фланге! А так — он смещается в центр, отдает ближнему. Если тренеры не дают ему такого задания, это странно.

Мостовой? У Андрея по-прежнему возникают проблемы при принятии решения. Было два момента, особенно когда он пробивал левой ногой. Получилось наотмашь... Почему бы не постараться закрутить мяч? А он приложился со всей силы... Нет у него пока золотой середины. Техника подводит. Но главное — не тот замысел. Да, у Мостового хорошая скорость, он неплохо открывается. Но где голы?

Кассьерра сегодня был не так заметен. Однако тут вопросы не только к нему, но и к полузащите. Бразильцы близко к нему не подходили, не разыгрывали с ним мяч.

Нужно отдать должное «Крыльям». Самарцы потеряли нескольких ведущих футболистов. Но смотрелись очень достойно. Выбегали в контратаки, пытались ужалить. Видна рука Осинькина. «Крылья» можно поздравить. Сыграть с «Зенитом» вничью при своих болельщиках — хороший результат.

Сделал ли «Зенит» подарок «Краснодару»? Сложно сказать. «Быкам» еще нужно обыграть «Локомотив». Не знаем, в какой форме сейчас южане. Вот ростовчане — молодцы. Просто перебегали вчера «Динамо»! Проблемы бело-голубых в обороне никуда не делись. Защитники проигрывали почти все единоборства форвардам. Голенков постоянно побеждал в этих дуэлях.

Команда Карпина заслуживает самых лестных слов. Обойма короткая. Но дончанам и такого количества игроков хватает для побед.