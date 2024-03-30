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Сегодня, 18:41

Шитов забил дебютный гол в истории «Крыльев Советов» на первой минуте матча чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1. Счет на первой минуте открыл нападающий самарцев Владислав Шитов.

Удивительно, но Шитов оказался первым футболистом «Крыльев», которому удалось отличиться до истечения 60 стартовых секунд матча чемпионата. Историческое достижение случилось аж в 887 матче.

На второй минуте голами отмечались Гарник Авалян, Андрей Каряка (дважды), Жозе Соуза, Режиналь Горе и Николай Рассказов, открывший счет в сентябрьской встрече с ЦСКА.

Самые быстрые голы «Крыльев Советов» в чемпионатах России

Дата

Игрок

Гражданство

Матч

Минута

30.03.2024

Владислав Шитов

Россия

Зенит (д) — 1:1

1'

16.08.1997

Гарник Авалян

Армения

Жемчужина (г) — 1:0

2'

30.06.2001

Андрей Каряка

Россия

Факел (д) — 3:1

2'

13.04.2003

Андрей Каряка

Россия

Спартак (г) — 1:1

2'

09.05.2004

Жозе Соуза

Бразилия

Спартак (д) — 4:2

2'

13.04.2013

Режиналь Горе

Гаити

Краснодар (г) — 3:0

2'

16.09.2023

Николай Рассказов

Россия

ЦСКА (г) — 2:2

2'

26.06.1993

Геннадий Ремезов

Россия

Океан (д) — 3:0

3'

05.04.1997

Виталий Сафронов

Россия

Алания (д) — 1:3

3'

31.03.2001

Анжело

Бразилия

Торпедо (д) — 3:0

3'

19.03.2006

Кшиштоф Лонгевка

Польша

Локомотив (г) — 1:0

3'

27.09.2010

Олег Самсонов

Россия

Анжи (д) — 3:0

3'

22.04.2012

Сергей Корниленко

Белоруссия

Ростов (д) — 2:1

3'

13.08.2016

Милан Родич

Сербия

Краснодар (д) — 1:1

3'
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
1
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
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 - : -
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Рубин – Ахмат
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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