Шитов забил дебютный гол в истории «Крыльев Советов» на первой минуте матча чемпионата России
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура РПЛ — 1:1. Счет на первой минуте открыл нападающий самарцев Владислав Шитов.
Удивительно, но Шитов оказался первым футболистом «Крыльев», которому удалось отличиться до истечения 60 стартовых секунд матча чемпионата. Историческое достижение случилось аж в 887 матче.
На второй минуте голами отмечались Гарник Авалян, Андрей Каряка (дважды), Жозе Соуза, Режиналь Горе и Николай Рассказов, открывший счет в сентябрьской встрече с ЦСКА.
Самые быстрые голы «Крыльев Советов» в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Гражданство
|
Матч
|
Минута
|
30.03.2024
|
Владислав Шитов
|
Россия
|
Зенит (д) — 1:1
|
1'
|
16.08.1997
|
Гарник Авалян
|
Армения
|
Жемчужина (г) — 1:0
|
2'
|
30.06.2001
|
Андрей Каряка
|
Россия
|
Факел (д) — 3:1
|
2'
|
13.04.2003
|
Андрей Каряка
|
Россия
|
Спартак (г) — 1:1
|
2'
|
09.05.2004
|
Жозе Соуза
|
Бразилия
|
Спартак (д) — 4:2
|
2'
|
13.04.2013
|
Режиналь Горе
|
Гаити
|
Краснодар (г) — 3:0
|
2'
|
16.09.2023
|
Николай Рассказов
|
Россия
|
ЦСКА (г) — 2:2
|
2'
|
26.06.1993
|
Геннадий Ремезов
|
Россия
|
Океан (д) — 3:0
|
3'
|
05.04.1997
|
Виталий Сафронов
|
Россия
|
Алания (д) — 1:3
|
3'
|
31.03.2001
|
Анжело
|
Бразилия
|
Торпедо (д) — 3:0
|
3'
|
19.03.2006
|
Кшиштоф Лонгевка
|
Польша
|
Локомотив (г) — 1:0
|
3'
|
27.09.2010
|
Олег Самсонов
|
Россия
|
Анжи (д) — 3:0
|
3'
|
22.04.2012
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
Ростов (д) — 2:1
|
3'
|
13.08.2016
|
Милан Родич
|
Сербия
|
Краснодар (д) — 1:1
|
3'
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|
16
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5