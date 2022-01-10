«Он пока тяжеловат». Орлов назвал плюсы и минусы новичка «Зенита» Сергеева

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил переход форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит». Сине-бело-голубые объявили о переходе Сергеева 10 января.

— В чем логика приобретения «Зенитом» Сергеева? Заиграет ли он в Питере? Ведь одно дело феерить в ФНЛ и в «Крыльях» в РПЛ, другое — в составе чемпионов страны.

— Сомнения — ровно 50 процентов. Да, Сергеев — герой ФНЛ, не потерялся в премьер-лиге в составе «Крыльев». При этом Карпин приглашает его в сборную. Значит, что-то он в нем увидел?

— А что видите в нем вы?

— Настырный парень, двигается по всему фронту атаки, неплох в подыгрыше. То есть навыков футбольных у него немало. С учетом бразильских «малышей» в «Зените» Сергеев в принципе подходит под эту систему игры. Не будет тормозить футбол питерцев. Это что касается положительных моментов.

— А отрицательных?

— Посмотрим, как он отрабатывает в обороне. Для него это серьезный вызов. Дай бог, чтобы у Сергеева все получилось. «Зенит» — это касса. Он дает шанс и прибыль. Это вообще сумасшедший прыжок для Сергеева. Он, по сути, в «космос» сейчас летит. Улетел в космос из ФНЛ. Все теперь от него зависит. Беспокоят, правда, некоторые вещи.

— Какие?

— Считаю, он пока все-таки тяжеловат. Ему надо прилично похудеть. Сможет ли он в «Зените» держать темп все 90 минут? Пока это вопрос, — сказал Орлов «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Сергеев провел 20 матчей за самарский клуб, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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