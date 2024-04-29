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Сегодня, 14:37

Гафин раскрыл секрет победы над «Зенитом»: «Аршавин? А может, Барановская?»

Гафин раскрыл секрет победы над «Зенитом»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Дмитрий Гафин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ», как команде удалось несколько раз за сезон обыграть «Зенит».

— Узнали, как обыгрывать «Зенит» несколько раз в сезоне, когда Андрей Аршавин приезжал на стажировку к Марцелу Личке?

— На матче с «Зенитом» была и Юлия Барановская, болела за «Динамо». Может, в этом секрет? Нет, если говорить серьезно, главный секрет — это запредельный настрой наших футболистов, их качество. Все это конвертируется в результат.

«Динамо» обыграл «Зенит» в домашнем матче 26-го тура РПЛ — 1:0.

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимает 3-е место, набрав 47 очков. У «Зенита» пока первое место и 50 баллов. 29 апреля «Краснодар» (49), идущий вторым, сыграет с «Крыльями Советов».

Андрей Аршавин
ФК Динамо (Москва)
3
2
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«Крылья Советов» — «Краснодар»: защитник «быков» Волков получил вторую желтую карточку

Игнатьев объяснил проблемы «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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