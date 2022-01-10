Известный комментатор Геннадий Орлов — о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев» в «Зенит» и перспективах Федора Смолова в «Динамо».

— В чем логика приобретения «Зенитом» Сергеева? Заиграет ли он в Питере? Ведь одно дело феерить в ФНЛ и в «Крыльях» в РПЛ, другое — в составе чемпионов страны.

— Сомнения — ровно 50 процентов. Да, Сергеев — герой ФНЛ, не потерялся в премьер-лиге в составе «Крыльев». При этом Карпин приглашает его в сборную. Значит, что-то он в нем увидел?

— А что видите в нем вы?

— Настырный парень, двигается по всему фронту атаки, неплох в подыгрыше. То есть навыков футбольных у него немало. С учетом бразильских «малышей» в «Зените» Сергеев в принципе подходит под эту систему игры. Не будет тормозить футбол питерцев. Это что касается положительных моментов.

— А отрицательных?

— Посмотрим, как он отрабатывает в обороне. Для него это серьезный вызов.

— Но ведь он может и закопать свою карьеру в «Зените». Таких примеров у нас немало...

— Я вам уже сказал. Пока его шансы — 50 на 50. Но Иван идет сюда с удовольствием. А раз так, то мотивация у него запредельная. Получится ли у него? Это футбол. Даже Месси сейчас в «ПСЖ» потерялся. Сложно загадывать. Но есть и другой момент.

— Какой?

— Все говорят, что у «Зенита» хорошая скамейка. Ничего подобного!

— Разве?

— Ну нет скамейки у «Зенита». Запасные игроки, когда выходят на поле, несопоставимы с футболистами основы. Это же видно. Так что многое зависит от футбольного интеллекта Сергеева. Будет ли он понимать бразильцев? Они же основные игроки сейчас в «Зените». Посмотрим. Азмун, судя по всему, остается. Плюс есть Дзюба. Семаку нужна ротация в нападении.

— А вы думаете, Азмун сейчас все-таки не уйдет?

— Он остается, да. До лета — точно.

— Где вы тогда видите Сергеева? В связке с Азмуном? Вместо Дзюбы?

— Он — игрок на перспективу. Сергеев же сейчас попадает в совершенно другую систему координат. Нужно отдать должное тренеру Осинькину. Он развил этих ребят. Но «Зенит», согласитесь, совершенно другой уровень. Осинькин, конечно, большой молодец, взбудоражил наш российский футбол. Спасибо ему. У него замечательные игроки. Тот же Зиньковский. Мне очень нравится Ежов. Будь моя воля, я бы его предпочел. Но тренерский штаб питерцев решил вот так.

Дай бог, чтобы у Сергеева все получилось. «Зенит» — это касса. Он дает шанс и прибыль. Это вообще сумасшедший прыжок для Сергеева. Он, по сути, в «космос» сейчас летит. Улетел в космос из ФНЛ. Все теперь от него зависит. Беспокоят, правда, некоторые вещи.

— Какие?

— Считаю, он пока все-таки тяжеловат. Ему надо прилично похудеть. Сможет ли он в «Зените» держать темп все 90 минут? Пока это вопрос.

— А вам «Крылья» не жалко? Ведь получается, что команду потихоньку растаскивают?

— Ну... Что поделать. Но останавливать карьеру молодого футболиста — неправильно. Плюс «Крылья» же неплохо заработают на этом трансфере. Бизнес.

— Вопрос про «Динамо». В ближайшие дни бело-голубые, видимо, объявят о трансфере Смолова.

— Не знаю, зачем он нужен «Динамо».

— Вот как?

— Ну да. При той скоростной игре, которую выстроил Шварц, нужен ли им Смолов? Не уверен. Он, как и Миранчук, играет в футбол вчерашнего дня.

— Вчерашнего?

— Они играют эпизодами. Нет постоянного движения. Посмотрите, как много бегают Малком и Клаудиньо. Перестроится ли Смолов в «Динамо»? Не уверен. Есть же стереотипы.

— Значит, вы в него не особо верите?

— Да. Я в него не верю. На каком-то отрезке, может быть, и поможет. Но глобально... Смолов же играл за «Сельту» в чемпионате Испании, даже «Реалу» забивал, так? Но почему-то его там не оставили. Почему?

— Ваше мнение?

— Там увидели, что это игрок вчерашнего дня. Его уже все-таки не переделать. Посмотрим. Может быть, Шварц что-то придумает. Но, получается, Смолов выбьет из состава Тюкавина.

— Или Грулева.

— Грулева... А он мне очень нравится. Все умеет парень! Ему бы еще немного заматереть, стать мужиком. Данные у него великолепные.