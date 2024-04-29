ВАР матча «Ростов» — «Оренбург» заменили из-за засчитанного гола в игре «Балтика» — ЦСКА

Как стало известно «СЭ», замена ВАР Андрея Фисенко в матче 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» произошла в связи с засчитанным голом гостей в воскресной игре «Балтика» — ЦСКА (3:1).

В том матче судья Ян Бобровский моментально указал на центр поля, несмотря на бурные споры калининградцев. Момент был показан плохо: не видны действия первого ассистента судьи Алексея Стипиди и не предоставлены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.