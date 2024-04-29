ВАР матча «Ростов» — «Оренбург» заменили из-за засчитанного гола в игре «Балтика» — ЦСКА
Как стало известно «СЭ», замена ВАР Андрея Фисенко в матче 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» произошла в связи с засчитанным голом гостей в воскресной игре «Балтика» — ЦСКА (3:1).
В том матче судья Ян Бобровский моментально указал на центр поля, несмотря на бурные споры калининградцев. Момент был показан плохо: не видны действия первого ассистента судьи Алексея Стипиди и не предоставлены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.
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|
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|5
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|47
|
4
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|
5
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|
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|
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|
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|
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|
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|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
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|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
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|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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