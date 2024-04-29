Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:01

ВАР матча «Ростов» — «Оренбург» заменили из-за засчитанного гола в игре «Балтика» — ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Как стало известно «СЭ», замена ВАР Андрея Фисенко в матче 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» произошла в связи с засчитанным голом гостей в воскресной игре «Балтика» — ЦСКА (3:1).

В том матче судья Ян Бобровский моментально указал на центр поля, несмотря на бурные споры калининградцев. Момент был показан плохо: не видны действия первого ассистента судьи Алексея Стипиди и не предоставлены доказательства того, что мяч пересек линию ворот.

РПЛ
2
1
Читайте также
Овечкин отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
В Китае указали на решительность России в ответе Западу на заморозку активов
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Украинский пленный рассказал об ударе ВСУ дронами по шедшим сдаваться
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Кавазашвили: «Краснодар» еще в состоянии побороться за чемпионство"
Корниленко: «Крылья» заслуживали победы над «Краснодаром»
Агент Овечкина рассказал, что хоккеист в начале мая прилетит в Россию
«Крылья» были лучше «Краснодара». «Быки» не готовы — за титул так не играют
У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков: турнирная таблица РПЛ
Каманцев объяснил замену ВАР Фисенко в матче «Ростов» — «Оренбург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Маслов назвал лучший город Земли: «Там очень чисто, аккуратно»

Медведев оценил ретровидео «Динамо» со своим поздравлением: «После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости