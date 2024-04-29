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Сегодня, 15:48

Кавазашвили: «Краснодар» еще в состоянии побороться за чемпионство"

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ после ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) в матче 26-го тура.

«Краснодар» еще в состоянии побороться за чемпионство. Это доказала игра, которую они случайно проиграли «Зениту» у себя дома. «Зенит» — хорошая команда, но не та, что была два года назад», — приводит Metaratings.ru слова ветерана.

После 26 игр в РПЛ у «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, питерцы опережают «быков» по личным встречам. «Динамо» на третьей строчке в таблице отстает на 3 очка.

Источник: metaratings.ru
Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Краснодар

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Динамо

 13
П
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Максим Глушенков

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Динамо

 8
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И К Ж
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