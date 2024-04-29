Кавазашвили: «Краснодар» еще в состоянии побороться за чемпионство"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ после ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) в матче 26-го тура.

«Краснодар» еще в состоянии побороться за чемпионство. Это доказала игра, которую они случайно проиграли «Зениту» у себя дома. «Зенит» — хорошая команда, но не та, что была два года назад», — приводит Metaratings.ru слова ветерана.

После 26 игр в РПЛ у «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, питерцы опережают «быков» по личным встречам. «Динамо» на третьей строчке в таблице отстает на 3 очка.