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Судейство

Сегодня, 14:15

«Крылья Советов» — «Краснодар»: в ворота гостей не назначен пенальти за фол на Горшкове

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции
1/5

На 45-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» судья Сергей Карасев ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом, а ВАР Алексей Сухой и АВАР Владимир Москалев в его действия не вмешались.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции

В том моменте Юрий Горшков угрожал воротам «быков», нанес удар по мячу, а сразу после этого, когда мяч был в игре, его сбил защитник краснодарцев, «зажевав» самарцу ногу. Нарушение правил вышло грубым и должно караться желтой карточкой и назначением пенальти.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот из трансляции

Сегодня в моде трактовка эпизодов в штрафной площади, при которой, если нападающий совершил «завершенное действие» и удар выполнен, не во всех ситуациях затем фиксируется фол защитника. Но в данном случае пенальти следовало назначить.

Карасев решил иначе, Сухой не стал оспаривать его вердикт и приглашать судью к монитору.

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
7
2
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«Рубин» и «Урал» назвали составы на матч РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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