Защитник «Спартака» Маслов назвал лучший город Земли: «Там очень чисто, аккуратно»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал «СЭ», какой город считает лучшим.

«Лучший город Земли? Тюмень, сто процентов. Там очень чисто, аккуратно, были прекрасные дороги! Прекрасная набережная, четырехуровневая. Последний раз в Тюмени был на Новый год, ездил к родителям. Когда возвращаешься, всегда приятно пройтись по тем местам, где был ребенком, школьником», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.