«Крылья Советов» — «Краснодар»: тренер Мусаев получил желтую карточку за споры с арбитром

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил желтую карточку в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 0:0.

Полузащитник «быков» Кади Боржес рядом с чужой штрафной толкнул в спину Витюгову за что получил желтую карточку. Мусаев остался недоволен решением арбитра и вступил в спор.