Александр Медведев: «Дзюба останется этой зимой в «Зените» 100 процентов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что форвард команды Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Рубин».

«Дзюба близок к переходу в «Рубин»? Информация не соответствует действительности, — цитирует Медведева «РБ Спорт». — Останется ли он в «Зените» зимой? 100 процентов».