Александр Медведев: «Дзюба останется этой зимой в «Зените» 100 процентов»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что форвард команды Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Рубин».
«Дзюба близок к переходу в «Рубин»? Информация не соответствует действительности, — цитирует Медведева «РБ Спорт». — Останется ли он в «Зените» зимой? 100 процентов».
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе петербургского клуба форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 33-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за «Зенит» во всех турнирах и забил десять мячей при девяти голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-medvedev-dzyuba-ostanetsya-e-toj-zimoj-v-zenite-100/
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