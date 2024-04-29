Корниленко: «Крылья» заслуживали победы над «Краснодаром»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:0).

«Хороший, боевой матч. Команда провела очень качественную игру против одного из лидеров чемпионата. Я считаю, что мы сегодня заслуживали победы, особенно по моментам во втором тайме. Осинькин — лучший тренер сезона? Для нас, безусловно, он», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

«Крылья» (40 очков) занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.