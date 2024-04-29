Силкин назвал неожиданной победу «Динамо» над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу московского клуба над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Результат неожиданный, но стоит похвалить «Динамо», что использовали свои моменты. Было заметно, что «Зенит» был настроен серьёзно после поражения от «Рубина». Очень важно, чтобы после победы футболисты «Динамо» не решили, что сезон для них уже завершён на удачной ноте, потому что эту победу они вымучили, а уже в следующем матче игра с «Сочи», — заявил Силкин Metaratings.ru.

«Зенит» после победы над «Динамо» сохранил лидерство в турнирной таблице с 50 очками. «Динамо» набрало 47 очков.