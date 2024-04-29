Алаев сообщил, что Чебан стал советником президента РПЛ

Бывший исполнительный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан стал советником президента лиги Александра Алаева.

«Сергей Чебан стал моим советником», — рассказал ТАСС Алаев.

63-летний Чебан работает в РПЛ с 2008 года.

3 апреля пресс-служба РПЛ сообщила, что Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором лиги. Он сменил на этом посту Чебана, которому была предложена должность советника.