Алаев сообщил, что Чебан стал советником президента РПЛ
Бывший исполнительный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан стал советником президента лиги Александра Алаева.
«Сергей Чебан стал моим советником», — рассказал ТАСС Алаев.
63-летний Чебан работает в РПЛ с 2008 года.
3 апреля пресс-служба РПЛ сообщила, что Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором лиги. Он сменил на этом посту Чебана, которому была предложена должность советника.
Источник: https://tass.ru/sport/20679897
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