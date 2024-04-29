«Крылья Советов» — «Краснодар»: в первом тайме голов не забили

«Крылья Советов» принимают «Краснодар» в матче 26-го тура РПЛ. После первого тайма счет в матче — 0:0.

На 17-й минуте игрок «быков» Кади и главный тренер Мурад Мусаев получили по желтой карточке от арбитра за несогласие с его решением.