«Крылья Советов» — «Краснодар»: защитник «быков» Волков получил вторую желтую карточку

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Защитник «Краснодара» Сергей Волков получил вторую желтую карточку в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 0:0.

С 64-й минуты «быки» остались на поле в меньшенстве.