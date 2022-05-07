Ловчев: «Во втором тайме матче с «Уралом» «Спартак» думал о «Енисее»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых на выезде над «Уралом» в 28-м туре Тинькофф РПЛ (3:1).

«Тут и не о чем говорить. «Спартак» был сильнее. Качество футболистов у них значительно выше, чем у «Урала». Сегодня они это показали. А вот во втором тайме красно-белые видимо уже думали о Кубке. Не случайно было несколько моментов у ворот «Спартака», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.

Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.