«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Уциев получил красную карточку после просмотра ВАР

Капитан «Ахмата» Ризван Уциев получил прямую красную карточку в начале второго тайма матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Уциев совершил жесткий фол в середине поля, наступив на голеностоп сопернику.

Сначала главный арбитр встречи Ян Борбровский показал Уциеву желтую карточку.

Но после подсказки ВАР судья поменял свое решение и удалил футболиста с поля.