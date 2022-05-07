«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Уциев получил красную карточку после просмотра ВАР
Капитан «Ахмата» Ризван Уциев получил прямую красную карточку в начале второго тайма матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
Уциев совершил жесткий фол в середине поля, наступив на голеностоп сопернику.
Сначала главный арбитр встречи Ян Борбровский показал Уциеву желтую карточку.
Но после подсказки ВАР судья поменял свое решение и удалил футболиста с поля.
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|
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|
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|6
|9
|13
|22-34
|27
|
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|Уфа
|27
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|11
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|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
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|27-54
|22
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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