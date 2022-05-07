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«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Уциев получил красную карточку после просмотра ВАР

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Ахмата» Ризван Уциев получил прямую красную карточку в начале второго тайма матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Уциев совершил жесткий фол в середине поля, наступив на голеностоп сопернику.

Сначала главный арбитр встречи Ян Борбровский показал Уциеву желтую карточку.

Но после подсказки ВАР судья поменял свое решение и удалил футболиста с поля.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Ахмат

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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31%

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П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Ризван Уциев
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
Ян Бобровский
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
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10
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13
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