Ларссон не винит Руя Виторию в своей голевой засухе
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в интервью «СЭ» признался, что не винит бывшего главного тренера команды португальца Руя Виторию в своей голевой засухе.
У шведского форварда, который в прошлом сезоне забил 15 мячей в чемпионате страны, став лучшим бомбардиром команды, в нынешнем розыгрыше РПЛ нет забитых голов. Единственный мяч в 19 играх за «Спартак» во всех турнирах сезона-2021/22 Ларссон забил в проигранном домашнем матче Лиги Европы с «Лестером» (3:4).
«Под руководством Руя Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру, — отметил Ларссон. — Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. И были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, который от меня ждали. В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда все это берется… Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он так же с уважением относится ко мне.
Прошлый сезон у меня был отличным, этот — ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем-то, что я показал в первой части чемпионата. Не хочу много говорить про это и давать обещания — просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне».
Витория, принявший «Спартак» только 21 мая 2021 года, покинул клуб 15 декабря. Под руководством Витории красно-белые к зимнему перерыву занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 очков. Также «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, напрямую выйдя в 1/8 финала турнира.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
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|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7