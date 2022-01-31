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Ларссон не винит Руя Виторию в своей голевой засухе

Нападающий «Спартака» Ларссон признался, что не винит Виторию в своей голевой засухе
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Джордан Ларссон, Квинси Промес, Руй Витория.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в интервью «СЭ» признался, что не винит бывшего главного тренера команды португальца Руя Виторию в своей голевой засухе.

У шведского форварда, который в прошлом сезоне забил 15 мячей в чемпионате страны, став лучшим бомбардиром команды, в нынешнем розыгрыше РПЛ нет забитых голов. Единственный мяч в 19 играх за «Спартак» во всех турнирах сезона-2021/22 Ларссон забил в проигранном домашнем матче Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Под руководством Руя Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру, — отметил Ларссон. — Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. И были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, который от меня ждали. В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда все это берется… Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он так же с уважением относится ко мне.

 
Джордан Ларссон. «Забил 15 в прошлом году, а теперь — ни одного. На месте фанатов я тоже был бы зол». Ларссон — о смене тренера, голевой засухе и рождении сына

Прошлый сезон у меня был отличным, этот — ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем-то, что я показал в первой части чемпионата. Не хочу много говорить про это и давать обещания — просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне».

Витория, принявший «Спартак» только 21 мая 2021 года, покинул клуб 15 декабря. Под руководством Витории красно-белые к зимнему перерыву занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 очков. Также «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, напрямую выйдя в 1/8 финала турнира.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ницца

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26%

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20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
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П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

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Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
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П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Джордан Ларссон
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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