Ларссон не винит Руя Виторию в своей голевой засухе

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в интервью «СЭ» признался, что не винит бывшего главного тренера команды португальца Руя Виторию в своей голевой засухе.

У шведского форварда, который в прошлом сезоне забил 15 мячей в чемпионате страны, став лучшим бомбардиром команды, в нынешнем розыгрыше РПЛ нет забитых голов. Единственный мяч в 19 играх за «Спартак» во всех турнирах сезона-2021/22 Ларссон забил в проигранном домашнем матче Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Под руководством Руя Витории я провел, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру, — отметил Ларссон. — Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. И были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, который от меня ждали. В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда все это берется… Возможно, люди видели, что я играю плохо, думали, что все из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он так же с уважением относится ко мне.

Прошлый сезон у меня был отличным, этот — ужасен. Думаю, все понимают, что мой уровень намного выше, чем-то, что я показал в первой части чемпионата. Не хочу много говорить про это и давать обещания — просто верю, что в ближайших матчах я смогу сыграть за «Спартак» и вернуться на тот уровень, что был в прошлом сезоне».

Витория, принявший «Спартак» только 21 мая 2021 года, покинул клуб 15 декабря. Под руководством Витории красно-белые к зимнему перерыву занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 очков. Также «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, напрямую выйдя в 1/8 финала турнира.