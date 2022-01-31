Рыков о Давыдове: «Идем в раздевалку, а от его машины и след простыл. Все, уехал Сережа»
Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков рассказал о том, были ли случаи в столичном клубе, когда игроки приходили после тусовок на тренировку.
— В России рассуждают так: раз ты спортсмен, то какой же тебе алкоголь? Давайте на чистоту: часто приходили с бодуна на тренировку?
— Все зависит от ситуации. Если после игры выпить бокал вина или пива — это норма. Но в сезоне бывают матчи через каждые два дня. Это уже другое. Здесь нужно держать себя в форме.
— И все же. Приходилось тренироваться после тяжелой гулянки?
— Нет. Я себе такого не мог позволить. Я занимаюсь любимым делом. И приходить на нее пьяным... Нет, такого не должно быть.
— Вы так не делали. А ваши партнеры по команде?
— Конечно (смеется). Сразу вспоминаю Серегу Давыдова. Тренировка в «Динамо» только заканчивается. Все остаются дорабатывать: кто-то по воротам бьет, кто-то в зале. Идем в раздевалку, а от Серегиной машины и след простыл, все, уехал Сережа. Три минуты не прошло, а он уже за забором. Потом из-за него сделали так: команда после тренировки должна быть час на базе.
— Темную Давыдову не устраивали из-за этого?
— Нет. Тот, кто занимался после тренировки, продолжал это делать. Скорее это было сделано для таких, как Давыдов. А так он добрый парень. Но у него свой характер, все мы разные.
— И от Давыдова иногда стоял ароматнейший запашочек?
— Я не нюхал. Но было видно, что человек не выспался. Вяленький, так сказать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7