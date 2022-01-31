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Сегодня, 11:30

Рыков о Давыдове: «Идем в раздевалку, а от его машины и след простыл. Все, уехал Сережа»

Данил Алешин
,  
Владислав Флегонтов

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков рассказал о том, были ли случаи в столичном клубе, когда игроки приходили после тусовок на тренировку.

— В России рассуждают так: раз ты спортсмен, то какой же тебе алкоголь? Давайте на чистоту: часто приходили с бодуна на тренировку?

 — Все зависит от ситуации. Если после игры выпить бокал вина или пива — это норма. Но в сезоне бывают матчи через каждые два дня. Это уже другое. Здесь нужно держать себя в форме.

— И все же. Приходилось тренироваться после тяжелой гулянки?

— Нет. Я себе такого не мог позволить. Я занимаюсь любимым делом. И приходить на нее пьяным... Нет, такого не должно быть.

Владимир Рыков. «Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову. Тренер стоит бледный, кепку опустил». Рыков — о гулянках, драках и самом странном тренере

— Вы так не делали. А ваши партнеры по команде?

— Конечно (смеется). Сразу вспоминаю Серегу Давыдова. Тренировка в «Динамо» только заканчивается. Все остаются дорабатывать: кто-то по воротам бьет, кто-то в зале. Идем в раздевалку, а от Серегиной машины и след простыл, все, уехал Сережа. Три минуты не прошло, а он уже за забором. Потом из-за него сделали так: команда после тренировки должна быть час на базе.

— Темную Давыдову не устраивали из-за этого?

— Нет. Тот, кто занимался после тренировки, продолжал это делать. Скорее это было сделано для таких, как Давыдов. А так он добрый парень. Но у него свой характер, все мы разные.

—  И от Давыдова иногда стоял ароматнейший запашочек?

— Я не нюхал. Но было видно, что человек не выспался. Вяленький, так сказать.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Владимир Рыков
ФК Динамо (Москва)
Сергей Давыдов (футбол)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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