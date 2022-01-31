Рыков о Давыдове: «Идем в раздевалку, а от его машины и след простыл. Все, уехал Сережа»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков рассказал о том, были ли случаи в столичном клубе, когда игроки приходили после тусовок на тренировку.

— В России рассуждают так: раз ты спортсмен, то какой же тебе алкоголь? Давайте на чистоту: часто приходили с бодуна на тренировку?

— Все зависит от ситуации. Если после игры выпить бокал вина или пива — это норма. Но в сезоне бывают матчи через каждые два дня. Это уже другое. Здесь нужно держать себя в форме.

— И все же. Приходилось тренироваться после тяжелой гулянки?

— Нет. Я себе такого не мог позволить. Я занимаюсь любимым делом. И приходить на нее пьяным... Нет, такого не должно быть.

— Вы так не делали. А ваши партнеры по команде?

— Конечно (смеется). Сразу вспоминаю Серегу Давыдова. Тренировка в «Динамо» только заканчивается. Все остаются дорабатывать: кто-то по воротам бьет, кто-то в зале. Идем в раздевалку, а от Серегиной машины и след простыл, все, уехал Сережа. Три минуты не прошло, а он уже за забором. Потом из-за него сделали так: команда после тренировки должна быть час на базе.

— Темную Давыдову не устраивали из-за этого?

— Нет. Тот, кто занимался после тренировки, продолжал это делать. Скорее это было сделано для таких, как Давыдов. А так он добрый парень. Но у него свой характер, все мы разные.

— И от Давыдова иногда стоял ароматнейший запашочек?

— Я не нюхал. Но было видно, что человек не выспался. Вяленький, так сказать.