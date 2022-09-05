Бояринцев заявил, что в текущем сезоне другим клубам по силам навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что в текущем сезоне другим клубам РПЛ вполне по силам навязать борьбу петербургскому «Зениту» за чемпионство.

«Да с любой командой можно конкурировать. Даже Данни перед матчем «Спартак» — «Зенит» заявил, что в его время сине-бело-голубые были куда сильнее. У ЦСКА был период очень сильных легионеров, они брали Кубок УЕФА, но в чемпионате с ними все равно все старались бороться. Да, у «Зенита» собралась качественная линия атаки, но я, откровенно говоря, не вижу каких-то оснований, что с петербуржцами нельзя бороться за чемпионство, что команда явный лидер РПЛ. С таким «Зенитом» вполне можно конкурировать в борьбе за золотые медали», — приводит слова Бояринцева Betonmobile.ru.

«Зенит» становится лучшим клубов в России последние четыре сезона. Все это время с командой работает главный тренер Сергей Семак.