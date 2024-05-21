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Сегодня, 04:12

Булыкин: «Тюкавин в этом сезоне совершил огромный скачок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает Константина Тюкавина лучшим нападающим сезона в РПЛ. Также на награду претендуют Александр Соболев и Джон Кордоба.

«Интересная тройка, каждый по-своему хорош. Но из этой тройки я выбираю Тюкавина. Константин в этом сезоне совершил огромный скачок, и по праву может считаться лучшим нападающим сезона. Странно только, что в этом списке нет Кассьерры. Все-таки он лучший бомбардир чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-tyukavin-luchshij-napadayushhij-v-e-tom-sezone-rpl-on-sovershil-ogromny-j-skachok/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

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