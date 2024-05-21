Дмитрий Хомуха: «По вкладу в игру команды Константин выглядит предпочтительнее Кассьерры»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха считает Константина Тюкавина из «Динамо» лучшим нападающим сезона в РПЛ.
«Если учитывать забитые мячи, то Кассьерра впереди Тюкавина. По вкладу в игру команды Константин выглядит предпочтительнее. Тюкавин сделал качественный скачок вперед. Если брать матчи «Динамо» с лидерами чемпионата, Константин не всегда хорошо проявлял себя на поле», — цитирует «РБ Спорт» Хомуху.
В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|2 : 6
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4
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