Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Бориса Ротенберга на пост спортивного директора в «Локомотиве».

«Ротенберг может заменить Цорна? Почему бы и нет. Он человек из клуба. К нему все отлично относятся — и в клубе, и болельщики «Локомотива». Боря точно не будет забирать деньги клуба себе в карман. Или тратить их глупо на Марко Раконьянца», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что руководство «Локомотива» с высокой долей вероятности отправит спортивного директора клуба Томаса Цорна в отставку.

5 сентября «Локомотив» объявил об уходе Марвина Комппера с поста тренера команды из-за неудовлетворительных результатов.