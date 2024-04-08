Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Деменко заявил, что стоит ожидать большого ажиотажа вокруг Агкацева на фоне проблем с вратарями в РПЛ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что со стороны ведущих клубов РПЛ этим летом будет большой интерес к вратарю «быков» Станиславу Агкацеву.

«Соглашусь с мнением, что сейчас во многих топ-клубах РПЛ есть проблемы на вратарской позиции. Думаю, что из-за этого в летнее трансферное окно будет большой ажиотаж вокруг второго голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. У нас всегда была хорошая вратарская школа, что в Советском Союзе, что в России. Но сейчас из действительно топовых голкиперов у нас по сути есть только Игорь Акинфеев и Матвей Сафонов. Раньше такого не было. Только эти двое на данный момент держат марку качества», — цитирует Деменко Legalbet.

Агкацев является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду «быков» он дебютировал в 2021 году. В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл за «Краснодар» восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
2
1
Читайте также
Валентина Гунина оценила старт Непомнящего на турнире претендентов
Овечкин и Кириленко состояли в отношениях более трех лет
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Испанцы пять лет скрывали допинг-пробы, британцы «потеряли» 1226 анализов, а отстраняют россиян. Почему в ВАДА творится настоящий бардак
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в марте
Кавазашвили: «У Лещука в матче со «Спартаком» был черный день»
Юран о словах после игры с «Краснодаром»: «Сказал «опоссумы». Этот зверек притворяется мертвым, когда боится»
Гришин: «Сафонов — неплохой вратарь, но до Акинфеева ему еще расти и расти»
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
Деменко заявил, что игрокам «Краснодара» нужно больше концентрироваться на дисциплине в обороне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Metaratings: Янсен — не основной кандидат на смену Абаскалю в «Спартаке»

Гришин: «Сафонов — неплохой вратарь, но до Акинфеева ему еще расти и расти»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости