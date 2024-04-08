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Гришин: «Сафонов — неплохой вратарь, но до Акинфеева ему еще расти и расти»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин сравнил голкипера армейцев Игоря Акинфеева и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Думаю, что Игоря уже никто не догонит по количеству матчей за один клуб, поэтому не знаю, насколько имеет место быть сравнение Акинфеева и Сафонова. Провести всю карьеру за одну команду очень тяжело. Тем более, что сейчас молодежь открыто заявляет о своих целях и намерениях поиграть в Европе или просто переходить из клуба в клуб. Сафонов — неплохой вратарь, но до Акинфеева ему еще расти и расти. А по количеству сухих матчей в чемпионате России перебить Игоря будет еще тяжелее», — цитирует Гришина Legalbet.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Вратарь всю свою карьеру провел в ЦСКА. На его счету 759 матчей за красно-синих, из которых 316 голкипер отыграл на ноль.

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. Он сыграл в 167 матчах за «быков» и 50 раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

Источник: Legalbet
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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 17 1 3
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Кирилл Гоцук

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Спартак

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