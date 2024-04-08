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Сегодня, 21:05

Metaratings: Янсен — не основной кандидат на смену Абаскалю в «Спартаке»

Алина Савинова
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«Спартак» контактировал с представителями нидерландского тренера Паскаля Янсена, сообщает Metaratings.ru.

Однако, как утверждает источник, 51-летний специалист не является основным кандидатом на пост главного тренера московской команды в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Ранее появилась информация о том, что Янсен с большой долей вероятности возглавит «Спартак».

Последним местом работы Янсена был нидерландский «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года.

По информации «СЭ», во вторник, 9 апреля, состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении Абаскаля. Испанец возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паскаль Янсен
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В Нидерландах сообщили, что потенциальный сменщик Абаскаля Янсен мог оказаться в «Аяксе»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Спартак

 17 1 5
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