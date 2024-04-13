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Сегодня, 22:00

Деменко: «Абаскалю нужно выиграть Кубок России, чтобы достойно уйти из «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал перспективы испанца Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды после поражения красно-белых от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

«Уволят ли сейчас Абаскаля? Сомневаюсь, ведь тогда ему нужно будет выплатить неустойку, а это вся его зарплата до конца контракта. Смысл делать это прямо сейчас? Если и делать тренерскую перестановку, то логичнее было бы сделать это летом. Под конец сезона, когда дела у команды идут не лучшим образом, сложно будет найти качественного тренера. Что в данной ситуации делать Гильерме? При таких условиях прямо сейчас есть только один верный путь — под конец работы выиграть трофей. Я говорю, конечно же, о Кубке России. Абаскалю сейчас нужно направить все силы на этот турнир, чтобы уйти достойно», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» примет отставку Абаскаля, если он захочет уйти по собственному желанию. 35-летний испанец возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Рубин
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Квинси Промес

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И К Ж
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