Шаронов: «Верю, что Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру «Спартаку»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича в «Спартаке» в грядущем сезоне РПЛ.

«Верю, что новый тренер «Спартака» Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру. К сожалению, не видел матчи бывших команд сербского специалиста, как они играют. Но если мы говорим о футболе, то «Зенит» явный фаворит плане финансов и трансферов. Но футбол — это игра, где не всегда решают финансы. Игра «Зенита» строится на индивидуально сильных футболистах. Это определенная системность, каждый год приобретаются сильные футболисты, после чего приходит результат», — сказал Шаронов «СЭ».

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.