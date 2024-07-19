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Шаронов: «Верю, что Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру «Спартаку»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича в «Спартаке» в грядущем сезоне РПЛ.

«Верю, что новый тренер «Спартака» Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру. К сожалению, не видел матчи бывших команд сербского специалиста, как они играют. Но если мы говорим о футболе, то «Зенит» явный фаворит плане финансов и трансферов. Но футбол — это игра, где не всегда решают финансы. Игра «Зенита» строится на индивидуально сильных футболистах. Это определенная системность, каждый год приобретаются сильные футболисты, после чего приходит результат», — сказал Шаронов «СЭ».

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.

Деян Станкович
Роман Шаронов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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