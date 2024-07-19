Шаронов: «Верю, что Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру «Спартаку»
Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича в «Спартаке» в грядущем сезоне РПЛ.
«Верю, что новый тренер «Спартака» Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру. К сожалению, не видел матчи бывших команд сербского специалиста, как они играют. Но если мы говорим о футболе, то «Зенит» явный фаворит плане финансов и трансферов. Но футбол — это игра, где не всегда решают финансы. Игра «Зенита» строится на индивидуально сильных футболистах. Это определенная системность, каждый год приобретаются сильные футболисты, после чего приходит результат», — сказал Шаронов «СЭ».
«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре чемпионата России-2024/25.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -