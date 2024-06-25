Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах «Зенита» выиграть следующий чемпионат России. Он также отметил, что «Спартак» не сможет навязать борьбу питерскому клубу.
«У «Зенита», как всегда, самые большие шансы на чемпионство в новом сезоне. В прошедшем чемпионате их немного трясло, но соперники шансом не воспользовались. Думаю, в новом розыгрыше чемпионата команда Семака таких шансов больше не даст. «Спартак»? Красно-белые не смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в сезоне-2024/25», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Новый сезон РПЛ стартует 19 июля. В минувшем розыгрыше чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит».
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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