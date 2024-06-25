Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах «Зенита» выиграть следующий чемпионат России. Он также отметил, что «Спартак» не сможет навязать борьбу питерскому клубу.

«У «Зенита», как всегда, самые большие шансы на чемпионство в новом сезоне. В прошедшем чемпионате их немного трясло, но соперники шансом не воспользовались. Думаю, в новом розыгрыше чемпионата команда Семака таких шансов больше не даст. «Спартак»? Красно-белые не смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в сезоне-2024/25», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».